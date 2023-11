Berardi in tribuna, Jorginho flop: un altro rigore a chi?

Stasera tappa decisiva per l’Italia sulla strada che porta alla fase finale di Euro 2024. Almeno un pareggio a Leverkusen contro l’Ucraina per staccare il tagliando, niente scherzi. E dalle convocazioni di Spalletti emerge subito una domanda: a chi toccherebbe un eventuale rigore? Berardi in tribuna, Jorginho e il saltello per ora messi in disparte come ha ammesso lo stesso commissario tecnico. Alla luce della probabile formazione titolare, emerge il nome di Politano (uno specialista a Napoli), considerato che Raspadori dovrebbe partire dalla panchina. Politano, eventualmente Scamacca oppure un altro candidato a sorpresa. Nella speranza che non serva un rigore per staccare il tagliando. Oppure che, in caso di assegnazione, venga trasformato. In modo da cancellare gli incubi…

Foto: Jorginho Twitter Azzurri