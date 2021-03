Berardi e Caputo infortunati, il report del Sassuolo

Brutte notizie per il Sassuolo dal ritiro della Nazionale italiana. Domenico Berardi e Francesco Caputo sono infatti tornati in Emilia prima del previsto a causa di un infortunio. Entrambi i giocatori, dopo gli ulteriori accertamenti effettuati dallo staff medico neroverde, sono in dubbio per la gara contro la Roma del 3 aprile. Questo il comunicato del club: “Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”.

Foto: Instagram Caputo