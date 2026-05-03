Berardi: “Contro il Milan ho sempre avuto fortuna. Grosso è bravo, ci tiene tutti sul pezzo”

03/05/2026 | 17:31:05

Domenico Berardi ha parlato così a DAZN dopo la vittoria sul Milan: ”Sicuramente sono diventato più vecchio in questi anni, ma contro il Milan ho sempre fatto gol e ho avuto fortuna. Abbiamo fatto una grande partita, oltre al gol sono contento per la prestazione della squadra contro un gruppo forte. Quest’anno stiamo dando il meglio di noi stessi. Il mister ci tiene tutti sul pezzo, non è facile gestire 30-31 ragazzi. È stato bravo in questo, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100%”.

Foto: sito Sassuolo