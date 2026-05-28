Berardi: “Amo il Sassuolo, vorrei giocare la Champions da protagonista”

Domenico Berardi ha parlato alla Gazzetta dello Sport, riguardo la stagione appena conclusa complimentandosi con il Sassuolo ed i suoi compagni per la stagione appena: “8 alla squadra ed 8 a me, però nelle ultime giornate avremo potuto fare meglio”. Ha poi raccontato del suo infortunio nel 2024 al tendine di Achille: “Temevo di non poter più giocare, grazie a Francesca e ai fisioterapisti ho continuato a combattere e sono tornato più forte di prima”. Infine ha parlato del suo contratto fino al 2029 e della possibilità di cambiare maglia per giocare l’Europa che conta: “Le porte sono sempre aperte, nella vita niente è impossibile, quindi ascolterei. Però il concetto è sempre quello: io prenderei in considerazione l’idea di cambiare solo se pensassi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un passeggero. Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario. Io amo giocare e amo il Sassuolo: ho dato tanto a questo club e viceversa. Quindi non si è mai posto il problema. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions e lo confermo. Ma per fare le cose bisogna essere in tre e, quando sembrava ci fosse la possibilità di cambiare, a essere d’accordo erano solo due componenti”.

Foto: Instagram Sassuolo