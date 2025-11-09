Berardi: “Abbiamo fatto non una grande partita, di più. La Nazionale? E’ sempre bello vestire la maglia azzurra, spero di tornarci”

09/11/2025 | 15:13:20

Il capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“E’ sempre bello fare gol, mi mancava una doppietta. E’ un motivo di orgoglio ma abbiamo fatto una partita non grande, di più. Non siamo mancati dal punto di vista dell’atteggiamento rispetto alla scorsa partita. Non possiamo lasciare un solo minuto, abbiamo tanta qualità se siamo tutti compatti. La Nazionale? E’ sempre bello vestire la maglia azzurra, spero di tornarci”.

Foto: Instagram Sassuolo