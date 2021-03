Benzema: “Zidane? Un fratello. Con CR7 dovevamo adattarci al suo gioco ma eravamo felici”

L’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema ha concesso una intervista alla rivista Icon. Il centravanti francese ha parlato della sua esperienza con Cristiano Ronaldo: “È uno dei migliori al mondo. Con la sua partenza, ho dovuto interpretare compiti diversi. Lui ha segnato 50 gol a stagione e noi dovevamo adattarci al suo gioco, ma ero felice di giocare con lui anche perchè abbiamo vinto tutto e lui era un vincente nato, un perfezionista. Il mister Zidane è un fratello maggiore, mi dà sempre consigli”.

L’ex Lione ha ricordato le sue origini “Vengo da un quartiere difficile. Quando vedevo ragazzi più grandi, ben vestiti e con belle macchine, mi dicevo che avrei voluto essere come loro. Idoli? Non ne ho mai avuti, ma ho dei modelli: nel calcio Ronaldo, il brasiliano. Poi ammiro anche Tyson, perché come me è partito dal basso e a poco a poco siamo riusciti a emergere. Non abbiamo avuto una vita facile, nessuno ci ha mai regalato niente”.

Foto: Twitter uff. Champions