Benzema: “Voglio ancora fare la storia del Real. Lione? Potrei tornare, devo molto al club”

Karim Benzema, attaccante franco-algerino del Real Madrid, ha parlato del suo futuro e non solo ai canali ufficiali del Lione, club che l’ha lanciato nel grande calcio: “Sono diventato quello che sono grazie al Lione, potrei tornare. Al momento non ho intenzione di andarmene, voglio continuare a fare la storia del calcio e della migliore squadra del mondo. Tutto può succedere. Finire la mia carriera a Lione? Perché no, è la squadra del mio cuore e devo molto al club”.