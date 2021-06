Benzema, un’attesa lunga sei anni. E Deschamps può finalmente sorridere

In Francia c’era un po’ di preoccupazione su Karim Benzema che nel pareggio con l’Ungheria è stato protagonista di una prestazione opaca. La gara di ieri, per l’attaccante del Real Madrid, è stata quella della svolta in assoluta: una doppietta per scacciare via le critiche. Eppure sul primo calcio di rigore l’ansia era tanta. “Sentivo la pressione del Paese”, ha dichiarato Benzema nel post partita. Poi ha aggiunto: “Sono un giocatore abituato ad avere questa pressione. Appena ho segnato questo gol, abbiamo visto l’entusiasmo dei tifosi e questo mi ha dato molta forza e mi ha permesso di rimanere concentrato. Non mollo mai, mi alleno senza sosta”. Lunedì ci sarà l’ottavo di finale contro la Svizzera, un match importantissimo da dentro o fuori. Ne è consapevole anche Didier Deschamps che dopo aver elogiato Karim ha subito indicato la strada per i prossimi obiettivi. “Felice per lui, ma adesso inizia un altro Europeo”. Con la Francia che potrà contare sul miglior Benzema.

FOTO: Twitter Benzema