Benzema supera Trezeguet nei gol in Nazionale: “E’ un orgoglio. David è una leggenda”

Con la doppietta messa a segno contro il Kazakistan, Karim Benzema è salito a 35 reti e ha superato nella classifica all-time dei marcatori della Francia l’ex Juventus David Trezeguet, fermo a quota 34.

Il fuoriclasse del Real Madrid ha voluto commentare anche questo prestigioso traguardo: “Sapevamo che l’avversario era più debole, dovevamo farci strada, non abbiamo preso gol, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto una bella partita. Stasera abbiamo dimostrato di essere combattivi e che potevamo essere un terzetto d’attacco decisivo. Per me è speciale, mi fa un grande piacere poter giocare un Mondiale. Sono molto orgoglioso di aver superato Trezeguet, è una leggenda. Come ho detto, la cosa più importante è la vittoria”.