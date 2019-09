Benzema sul passaggio al Real nel 2009: “Florentino Perez si presentò a casa mia”

Nel 2009, il Real Madrid spese 35 milioni di euro per prelevare dal Lione un 21enne Karim Benzema. A distanza di un decennio, l’attaccante francese ha parlato a RMC Sport di come andò la trattativa, soffermandosi sulla sorpresa a lui riservata al tempo da Florentino Perez, presidente dei Blancos: “Mi chiamano e mi dicono che dovevo tornare a casa, per parlare di calcio e cose così… Io risposi «no, no,non ho tempo» e mi dissero che dovevo assolutamente andare, perché era urgente. Così dissi «va bene, ma solo due minuti». Arrivo… e non riesco a credere all’idea che ci sia Florentino Perez. Di fatto, quando lo realizzo, dico tra me e me «cavolo, è quello che ha comprato Zizou, Ronaldo…». Ti giuro. Mi scuso e lo saluto in francese e lui fa altrettanto, perché lo parla. E io ancora «cavolo…». Fu scioccante“. E a proposito ha parlato anche lo stesso presidente del Real: “Beh, quando ti innamori di qualcuno, di una ragazza, la vai a prendere a casa. E così feci con Karim. Avevo molto interesse che venisse al Real Madrid“.

Foto: Eurosport