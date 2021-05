Benzema saluta Zidane: “Grazie fratello per tutto quello che mi hai dato. Con te sono cresciuto molto”

Dopo Sergio Ramos, anche Karim Benzema ha voluto salutare con un messaggio social Zinedine Zidane, che da oggi non è più l’allenatore del Real Madrid: “Grazie fratello per tutto quello che mi hai dato, sul piano collettivo e personale. Sono orgoglioso e onorato di essere migliorato e cresciuto insieme all’uomo che sei. Ci vediamo”.

Merci Frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel…

Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es.

See you… ❤️ #ZZ #legend #king pic.twitter.com/wkM9kNDJcC

— Karim Benzema (@Benzema) May 27, 2021