Benzema risponde alla Federazione francese: “Fatemi giocare con un’altra Nazionale”

E’ rottura definitiva tra Karim Benzema e la Francia. La Federcalcio transalpina nelle scorse ore ha chiuso la porta al possibile ritorno dell’attaccante del Real in Nazionale: “La sua storia con la Francia è finita”, ha sentenziato il presidente Noel Le Graet. Pronta la reazione dello stesso Benzema: “Noel, pensavo che non avessi interferito nelle decisioni del commissario tecnico! Sappi che solo io posso mettere fine alla mia carriera internazionale. Se pensate che ho davvero finito, lasciatemi giocare per uno dei Paesi per i quali sono convocabile e vedremo”. Un riferimento, quello di Benzema, all’Algeria, Paese di origine dei genitori.

Foto: Twitter ufficiale Champions League