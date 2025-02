Benzema risponde a Cristiano Ronaldo: “Dice di essere il migliore, ma per me lo è l’altro Ronaldo”

Dopo le recenti dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, che si è autoproclamato il miglior giocatore della storia, il suo ex compagno al Real Madrid, Karim Benzema, ha espresso un’opinione diversa: “Ognuno può dire ciò che vuole. Se Cristiano pensa di essere il migliore della storia, allora lo è per lui. Dipende dai punti di vista. Per me, il migliore è Ronaldo, il brasiliano. Ma Cristiano è un grandissimo giocatore”, ai microfoni di TNT Sport.

foto: instagram Al Ittihad