Benzema: “Voglio vincere un trofeo con la Nazionale francese. Vi racconto il mio incontro con Deschamps”

Una settimana fa, Didier Deschamps ha annunciato il ritorno di Karim Benzema nella Nazionale francese. Il centravanti del Real Madrid, infatti, è stato inserito tra i 26 convocati per i prossimi Europei dopo sei anni di assenza. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a L’Équipe, Benzema ha ammesso: “L’ha spiegato già il ct, con il mister ci siamo parlati, questo è chiaro. Abbiamo parlato molto e ci siamo detti tante cose. Anche se sono passati più di cinque anni dall’ultima volta che ci siamo visti. Abbiamo chiarito, è stato un incontro serio, è stata una lunga discussione tra uomini, che rimarrà tra noi. Ci siamo detti tante, tante cose. Non abbiamo parlato solo di calcio, abbiamo parlato di tutto: della vita, della famiglia. Non sapevo della convocazione, non abbiamo parlato di questo. Oggi sono di nuovo selezionato per la nazionale francese, quindi la discussione è andata bene…“.

Infine sul rapporto con i suoi compagni di squadra in nazionale. “Non ho alcun timore per la mia integrazione all’interno del gruppo, sono sicuro che andrà davvero bene. Anche con Olivier Giroud, ovviamente. L’ho visto nella partita contro il Chelsea (in semifinale di Champions League, ndr). Abbiamo parlato tranquillamente. Non vengo nella squadra francese per mettere in ombra nessuno o per prendere il posto di qualcuno, voglio dare solo il mio contributo. Voglio vincere un trofeo con la Nazionale francese”.

FOTO: Twitter Champions League