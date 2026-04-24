Benzema: “Il problema del Real Madrid non è l’allenatore. Oggi il PSG è il più forte del mondo perché ha equolibrio”
24/04/2026 | 13:00:03
Karim Benzema, ex stella del Real Madrid e della Nazionale francese, ha analizzato il momento di Paris Saint-Germain e Real Madrid, mettendo in evidenza differenze nette tra le due realtà. L’ex attaccante dei Blancos ha elogiato il collettivo parigino in una diretta Instagram: “Oggi il PSG è una delle migliori squadre al mondo. Sulla carta ha meno grandi nomi del Real, ma gioca davvero di squadra. Chi entra dalla panchina spesso incide più dei titolari”.
Sul Real Madrid: “A Madrid è complicato, non giocano insieme e comunicano poco. Puoi cambiare allenatore, ma il problema resta”.
Un’analisi schietta, che sottolinea come, a suo avviso, il collettivo non riesca a esprimersi al massimo. Infine un altro passaggio significativo sul PSG: “Ora che non ci sono più grandi stelle, giocano meglio. Chiunque venga inserito davanti rende al massimo, così come i sostituti”.
Foto: sito Al Hilal