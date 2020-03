Benzema: “Giroud come me? Non paragoniamo i kart alla Formula 1”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, si è intrattenuto in diretta Instagram con l’influencer francese Mohamed Henni. Interrogato sul fatto che Olivier Giroud possa essere il suo erede e nuovo vero leader della Nazionale ha risposto: “Questa è una risposta rapida semplice. Non puoi confondere la Formula 1 con i go-kart . E sono generoso. Giroud funziona perché è sempre lì. Non è spettacolare ma fa il suo. Non sarà mai come Griezmann o Mbappé.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League