Benzema fa 300 gol in maglia Real Madrid. Nel mirino Di Stefano

Con il rigore messo a segno contro il Valencia, Karim Benzema tocca una quota rotonda. Arriva a 300 in maglia Real Madrid.

Il francese vede ora da vicino, sul podio dei migliori marcatori di sempre in maglia blancos, la leggenda, Alfredo Di Stefano, a quota 307. Probabilmente in stagione Benzema supererà il mitico argentino, per portarsi vicino a Raul, al secondo posto a quota 324.

Irraggiungibile Cristiano Ronaldo che è a quota 450 gol.

Foto: Twitter Real