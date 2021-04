Benzema eguaglia Raul con 71 gol in Champions: davanti ha solo Lewandowski, Messi e CR7

Con la rete siglata nel primo tempo di Real Madrid-Chelsea, Karim Benzema ha siglato il suo gol numero 71 in Champions League. Eguagliato un certo Raul, per anni il miglior marcatore in Champions, gli restano davanti tre calciatori ancora in attività: gli irraggiungibili Cristiano Ronaldo a quota 135 e Messi a 120. Poi c’è Lewandowski, a due soli gol di distanza (73).

Il polacco potrebbe essere raggiunto e superato nella gara di ritorno o in una eventuale finale da parte dei madrileni.

Foto: Twitter Real Madrid