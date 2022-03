Benzema: “Donnarumma non ha commesso errori. Orgoglioso di aver superato Di Stefano”

Dopo essere entrato ancora di più nella storia del Real Madrid grazie alla tripletta realizzata contro il Paris Saint Germain in Champions League, Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo vedere questo stadio così, questa vittoria è per i nostri tifosi. Abbiamo spinto dall’inizio alla fine e meritiamo la qualificazione. Avevamo perso all’andata, all’intervallo eravamo sotto, ma la tifoseria ci ha dato forza. Sapevamo che al PSG piace tenere la palla, abbiamo cercato il gol poi lo abbiamo preso in contropiede. Abbiamo avuto forza mentale”.

Su Donnarumma: “Il suo non è un errore, è stata una pressione da parte della nostra squadra. Possiamo battere qualunque squadra. Ogni partita è una finale per noi, sia in Liga che in Champions”.

Sui numeri di Di Stefano, superato stasera: “Sono molto orgoglioso, voglio continuare a segnare“.

Foto: Twitter Real Madrid