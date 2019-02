Benzema, oltre al danno la beffa: casa svaligiata durante il Clasico

Serata da dimenticare per Karim Benzema. Non solo il pesante ko nel Clasico contro il Real Madrid, ma anche la scoperta che la casa gli era stata svaligiata proprio durante il match di Copa del Rey. La stampa spagnola rivela che non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino portato via dai malviventi, con gli investigatori che stanno indagando sull’accaduto. Benzema, oltre il danno la beffa…

Foto: Twitter personale Benzema