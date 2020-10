Benzema critica Vinicius: “Sta giocando contro di noi”

Non solo problemi in campo per Zidane, ma da ieri anche nello spogliatoio. A Madrid non si parla più del 2-2 contro il Borussia Mönchengladbach ma delle parole poco eleganti di Benzema nei confronti di Vinicius. L’attaccante francese, come si vede dai video dei media spagnoli, critica pesantemente l’attaccante brasiliano facendolo notare a Ferland Mendy nell’intervallo. “Fa quello che gli pare, non gliela passare. Sta giocando contro di noi.” è il commento di Benzema che osserva malamente l’operato del suo compagno di squadra al Real Madrid.

🎙💬 Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

🤬"JUEGA CONTRA NOSOTROS"🤬. ⚡️Presunta RAJADA de BENZEMA sobre VINICIUS en el túnel de vestuarios. 👀Lo vemos YA en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/WKDKcSOtM9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2020

Foto: screen RMC