Benzema chiama Mbappé: “Ha tutte le carte in regola, sarebbe il benvenuto al Real”

Intervistato da M6, l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha parlato del compagno di Nazionale, Mbappé e di una loro possibile accoppiata anche al Real Madrid.

Queste le sue parole: “Mbappé al Real Madrid? Vedremo cosa succederà, ma comunque è il benvenuto a Madrid. Ha tutte le qualità per essere un giocatore del Real Madrid, spero, un giorno. Per ora è bello averlo come compagno di squadra in Nazionale e pensiamo a fare un grande Europeo”.

Foto: Twitter Champions