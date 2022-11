Benzema atteso a Lione per festeggiare il Pallone d’Oro: venerdì sarà al Groupama Stadium

Tre settimane dopo aver vinto il Pallone d’Oro, Karim Benzema mostrerà il trofeo dove tutto è iniziato: nella sua Lione. Venerdì sera, salvo imprevisti – riporta RMC Sport -,l’attaccante francese sarà al Groupama Stadium per la sfida tra la squadra di Blanc e il Nizza. Durante l’intervallo il centravanti del Real Madridscenderà in campo per ricevere l’ovazione della sua gente. Sarà anche l’occasione per festeggiare il 35° anniversario dei Bad Gones, il gruppo ultras del Lione che aveva dedicato uno striscione a Benzema dopo la premiazione.

Foto: Instagram France Football