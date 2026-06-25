Benzema, addio all’Arabia: l’Al-Hilal lavora alla separazione

25/06/2026 | 22:30:23

Mosse in uscita in arrivo in casa Al-Hilal, con alcune stelle che potrebbero salutare il club. Karim Benzema è in cima alla lista dei partenti dell’Al-Hilal. I dirigenti del club arabo starebbero cercando una soluzione finanziaria per rescindere amichevolmente il contratto del francese ed evitare una potenziale battaglia legale. Il futuro di Benzema sarà con tutta probabilità lontano dall’Arabia. Il club saudita starebbe valutando un profondo rinnovamento della rosa. Lo riportano Footmercato e Al Arabiya FM.

foto x al hilal