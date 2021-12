Benzema, 2021 da capogiro: più gol di Messi e Cristiano Ronaldo

Karim Benzema ha salutato il 2021 calcistico con l’ovazione di San Mamés, un omaggio a un calciatore che a 34 anni ha probabilmente raggiunto il suo livello massimo. Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato Madrid, il suo numero di gol è cresciuto fino a portarlo tra gli attaccanti più letali d’Europa. I suoi numeri stagionali dal 2018 recitano 30-27-30, e in questa stagione è già a quota 20 al giro di boa.

Il record di “Karim The Dream” è fissato a 32 reti e risale a un decennio fa, nel 2011-12. Per come sta giocando un ritocco a tale record sembra più che scontato.

La crescita del francese è così importante da riuscire a chiudere l’anno 2021 con più gol segnati rispetto ai due fenomeni che hanno dominato il mondo per più di un decennio. Dal 1 gennaio 2021, il 9 del Real Madrid ha segnato 38 gol per il suo club, nove con la maglia della Francia, più dei 34 gol di Messi tra Barcellona e PSG (altri nove con l’Argentina) e i 32 di Cristiano (più 14 con il Portogallo). Meglio di Karim soltanto i 58 gol con il Bayern dell’infallibile Robert Lewandowski e i 43 di Mbappé e Haaland (più sei e nove con le rispettive Nazionali). Foto: Twitter Real Madrid