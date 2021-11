“Benvenuto nella storia”: ovazione per Immobile che si commuove

Il grande assente della partita tra Lazio e Juventus è Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste è stato premiato prima del match dal presidente Claudio Lotito per i 160 gol con la maglia biancoceleste, che lo fanno diventare il giocatore più prolifico nella storia della Lazio. Un tributo sottolineato da cori e coreografia della curva: “Benvenuto nella storia”, lo striscione della Curva Nord dedicato all’attaccante. Un momento intenso per Immobile, che sul terreno di gioco dell’Olimpico non ha trattenuto l’emozione.

Foto: Twitter Lazio