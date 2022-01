Benvenuto 2022, non farci soffrire. E tanti auguri a tutti

Diamo il benvenuto al 2022 con un messaggio chiaro chiaro: caro nuovo anno, non farci soffrire. Abbiamo vissuto un 2021 complicato, molto complicato, con troppe notizie brutte e parecchia preoccupazione. Proprio per questo motivo ci auguriamo e vi auguriamo che il 2022 sia foriero di tante belle notizie: non solo di calciomercato per i tantissimi appassionati che ci seguono, ma soprattutto di serenità, salute e felicità. Buon anno di vero cuore.