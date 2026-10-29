Benvenuti al Frosinone-show: 5-1 al Lecce (doppietta Birligea, anche Raimondo a segno) e sesto posto

29/10/2026 | 20:30:08

Il Frosinone strapazza il Lecce 5-1, scavalca il Napoli e va a -1 dal Milan a 17 punti. Gli uomini di Alvini si sono esibiti dal primo all’ultimo minuto, trovando la via della rete grazie ai soliti Raimondo (ottavo centro in campionato, eguagliato in testa Varela) e Calò, quest’ultimo dal dischetto, e alle prime gioie di Cichella e Birligea, autore di una doppietta dopo l’ingresso dalla panchina. Per il Lecce, invece, il gol della bandiera è firmato da Monteiro. I salentini trovano la sesta sconfitta in campionato e rimangono a quota 9 punti in campionato, sorpassati dal Genoa.

Foto: Instagram Frosinone