Bentornata Serie A. Riparte la caccia alla Juventus

Bentornato campionato. Dopo tre mesi è di nuovo tempo di Serie A. Tante le curiosità sulla stagione che sta per partire. Un torneo che sembra aver innalzato il proprio livello, ma per dare giudizi è ovviamente ancora troppo presto. Il calciomercato ha visto le nostre squadre protagoniste, ma ancora molto deve essere fatto. Troppe incertezze legate a progetti ancora indefiniti, con attacchi da assemblare, esuberi da piazzare, organici da completare o sul punto di esplodere. Il valzer delle panchine ha caratterizzato la prima parte del mercato. La sensazione è che per la Juventus non sarà una passeggiata. Inter e Napoli hanno innalzato e non poco il loro livello e per imparare i nuovi meccanismi di Sarri ci vorrà del tempo. Per Ancelotti il tempo del rodaggio è già passato e mai come quest’anno si punta al titolo, come ammesso dallo stesso allenatore. L’Inter invece, nonostante la grana Icardi, sembra aver voltato pagina, anche se forse manca ancora qualcosa per competere con le due antagoniste. Conte dovrà incarnare tutta la sua anima per colmare il gap e quanto visto nel pre-campionato fa ben sperare.

Foto: Twitter Juventus