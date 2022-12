Bento (ct Corea del Sud): “La Fifa agevola solo le nazionali più forti, a discapito di quelle inferiori”

Bento, allenatore della Corea del Sud, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro il Brasile, attaccando la Fifa e dichiarando che la nazionale di Tite, secondo il suo parere, è la favorita a vincere il Mondiale: “Non abbiamo il tempo di allenarci come si dovrebbe, perché è impossibile trasmettere qualcosa ai giocatori se dopo appena 72 ore devi giocare un’altra partita. Non ricordo che nel 2018 accadesse la stessa cosa. Credo non sia umano, e tantomeno giusto. Noi non siamo il Brasile, loro possono permettersi di mandare in campo un’altra formazione per far riposare chi aveva giocato fino a quel momento. Il Brasile per me è la maggior favorita di questo Mondiale, però bisogna prendere atto di ciò che in fondo la Fifa vuole, ovvero creare ogni volta le peggiori condizioni per chi è già inferiore e favorire i più forti. Così è, e questo fa la differenza”.

Foto: Sito Corea Del Sud