Bentancur: “Vittoria fondamentale. Atalanta? E’ uno scontro diretto da vincere”

Intervistato da Juventus TV, il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha parlato dopo la vittoria sul Genoa.

Queste le sue parole: “Abbiamo cambiato mentalità. Nel secondo tempo abbiamo mollato un po’ e abbiamo subìto gol che poteva riaprire la gara. Poi abbiamo fatto il terzo gol. La stanchezza ha fatto la sua parte ma l’importante e aver trovato i tre punti. Il centrocampo? Anche con il Torino abbiamo fatto bene in mezzo al campo. Il mister sta lavorando sl giocare veloce a due tocchi e lo stiamo facendo bene. Ora abbiamo una settimana lunga per arrivare all’Atalanta e dobbiamo lavorare su questo. Cosa mi consiglia Pirlo? Di stare bene posizionato col corpo, in quella posizione io faccio più fatica e ogni giorno mi sta migliorando”.

Chiosa infine sul match contro l’Atalanta: “Vogliamo vincere, siamo lì per la prossima Champions. Sappiamo che è uno scontro diretto e dobbiamo dare il massimo per i tre punti”.

Foto: Twitter Juventus