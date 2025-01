Bentancur: “Tutto bene! Grazie per i messaggi”

Paura per Bentancur che, nella partita di ieri vinta dal Tottenham contro il Liverpool nell’andata delle semifinali di Carabao Cup, è svenuto in campo ed è stato costretto a lasciare il match anzitempo. Durante la notte ha pubblicato una storia Instagram con la propria fidanzata in cui annuncia di stare bene. Si legge: “Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi!!! Congratulazioni per la vittoria ragazzi!!!”

Foto: instagram Bentancur