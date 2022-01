Bentancur saluta la Juventus e i suoi tifosi

Un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, nel quale Rodrigo Bentancur saluta tutto il mondo Juventus, dalla società, ai compagni fino ai tifosi. Ecco il messaggio: “Questa società mi ha dato l’opportunità di arrivare in Europa molto giovane, di misurarmi in un campionato importante come quello italiano ma sopratutto di indossare una maglia storica e prestigiosa. È stato un onore per me e sarò sempre grato alla Juventus e a tutta la famiglia bianconera per questi meravigliosi 4 anni e mezzo vissuti assieme. Prima di iniziare la mia nuova avventura in Premier League voglio ringraziare e fare un grosso in bocca al lupo ai miei straordinari compagni, al mister e a tutto lo staff tecnico per la stagione in corso. Un grande gruppo che, sono sicuro, dará il massimo in ogni partita per raggiungere gli obiettivi. Voglio ringraziare anche tutte le persone che lavorano alla Continassa per la loro professionalità e per non avermi mai fatto mancare niente in questi anni. Grazie e un forte abbraccio a tutti i tifosi juventini per avermi accolto a Torino con grande affetto e per avermi sostenuto sempre. Grazie di cuore e #FinoAllaFine #ForzaJuve ! “

FOTO: Instagram Bentancur