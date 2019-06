Bentancur: “I rumors sull’Atletico? Non so nulla, ma non lascerei mai la Juve”

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale uruguaiana commentando le voci di mercato sull’Atletico Madrid: “Sinceramente non ne so niente. Ho letto qualcosa sui social, ma nessuno mi ha detto nulla. La verità è che sto molto bene alla Juventus, non ho motivi per andare via e fosse per me non lascerei mai questo grande club”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus