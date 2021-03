Bentancur è guarito dal Covid. Il comunicato della Juventus

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato che Rodrigo Bentancur è guarito dal Coronavirus. L’uruguaiano torna quindi a disposizione di Andrea Pirlo. Questa la nota del club bianconero: “Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC”.

Foto: juventus.com