Bentancur: “Dispiace per il risultato. Pensiamo alla Champions”

Rodrigo Bentancur ha affidato ad Instagram il suo stato d’animo dopo il deludente pareggio della Juventus contro il Crotone. Il centrocampista uruguayano della Juventus, ha affermato come la testa ora deve essere rivolta alla Champions, con la Juventus che martedì sarà in campo contro la Dinamo Kiev in Ucraina.

Queste le sue parole: “Dispiace per il risultato di stasera. Rimaniamo concentrati e uniti, martedì ci aspetta il debutto in Champions”.

Fonte Foto: Twitter ufficiale Juventus