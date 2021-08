BENTALEB, TALENTO E FISICITÀ PER IL GENOA

Nabil Bentaleb, centrocampista algerino, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, è pronto a giocare nel Genoa alla corte di Ballardini. Un giocatore moderno che abbina qualità alla sua fisicità. Nato a Lilla nel 1994, è cresciuto nelle giovanili del Tottenham dove ha debuttato in Premier League nel 2013. Il 25 agosto 2016 è approdato allo Schalke 04. Dopo l’esperienza in Bundesliga, durata tre stagioni, è tornato in Inghilterra dove ha indossato la maglia del Newcastle per una sola stagione. Terminato il prestito, Nabil la scorsa stagione ha militato nuovamente in Germania dove ha giocato soltanto 9 partite chiudendo il campionato con una retrocessione.

Al termine dell’annata ha deciso di chiudere anzitempo la sua esperienza con i tedeschi rimanendo svincolato: una vera occasione che il presidente Preziosi non si è lasciato sfuggire. Già in passato il patron dei rossoblù ha effettuato operazioni simili portando al grifone giocatori di assoluto talento reduci però da annate non troppo positive. Delle scommesse, molte delle quali vinte, che hanno prodotto dei risultati importanti per la squadra. Basta ricorda i vari Thiago Motta, Tino Costa, Taarabt, Perotti oppure i giocatori presi in prestito come Suso e Niang. La speranza è che anche Bentaleb possa incidere nella rosa del Genoa e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi prefissati. Centrocampista polivalente, Nabil può essere schierato da trequartista o da centrale in un centrocampo a cinque. Specialista dei calci di rigore, ha una buona visione di gioco e un gran possesso della palla.

Adesso si avvicina la nuova avventura con la maglia del Genoa, un rinforzo di spessore a centrocampo per mister Ballardini che potrà contare anche sulla sua esperienza europea. Per Bentaleb nel suo futuro c’è l’Italia e l’occasione di mettersi nuovamente in discussione in una squadra ben organizzata che punta ad un campionato tranquillo.

Foto: Twitter Bentaleb