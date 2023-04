Ramy Bensebaini lascerà il Borussia M’Gladbach a costo zero, il ventisettenne terzino sinistro dal 1 luglio è un calciatore libero. In Germania, però, sono certi che il classe ’95 si accaserà al Borussia Dortmund. Per Sky Sport DE, il calciatore algerino ha già firmato l’accordo che lo legherà ai gialloneri. Si attende l’annuncio ufficiale, che per la fonte arriverà successivamente.

Foto: twitter Borussia M’Gladbach