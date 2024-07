Il Milan ha pareggiato l’amichevole con il Rapid Vienna. Sui social ha suonato la carica il centrocampista rossonero, Ismael Bennacer.

L’algerino sul proprio profilo Instagram ha commentato il test in terra austriaca, senza fare troppi drammi per un risultato non del tutto positivo: “Un mese per prepararsi al meglio”, ha scritto il giocatore su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ismaël Bennacer (@ismaelbennacer)



Foto: Instagram Milan