Bennacer: “Sono in isolamento e mi sto allenando a casa. Spero di tornare presto”

Un fulmine a ciel sereno in casa Milan la notizia della positività al Covid-19 del centrocampista Ismael Bennacer. Il centrocampista, attraverso i propri social, ha voluto rassicurare tutti i tifosi. Ecco il suo messaggio: “Sono risultato positivo al COVID all’inizio di questa settimana, sono in isolamento e mi sto allenando a casa. Spero rapidamente di tornare in campo, grazie per i messaggi”.

J’ai été testé positif au COVID en début de semaine, je suis à l’isolement et m’entraîne à la maison. J’espère retrouver les terrains rapidement, merci pour vos messages ❤️🖤 pic.twitter.com/SigdOoEYSC — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) July 31, 2021

FOTO: Twitter Milan