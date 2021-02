Bennacer si ferma di nuovo. Pioli: “L’unico aspetto veramente negativo della serata”

Tegola in vista del derby per il Milan, che perde di nuovo Ismael Bennacer. L’algerino è stato colpito da un problema muscolare al flessore della coscia destra, una ricaduta del problema che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Sostituito da Tonali al 39esimo, è in forte dubbio per il derby di domenica prossima. Anche Stefano Pioli si è soffermato sul nuovo stop del suo centrocampista nel post partita di Sky Sport: “La nota veramente dolente è la ricaduta di Bennacer. Pensavamo di aver fatto tutto per non correre più rischi, purtroppo invece ha sentito qualcosa. Questo è l’aspetto molto negativo della serata. È un peccato. Spiace per il ragazzo che ha lavorato tanto per darci una mano”.

Foto: Twitter Personale