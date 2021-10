Bennacer: “Segno poco ma è sempre bello riuscirci e aiutare la squadra. Era importante vincere”

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ed il bel gol segnato al Dall’Ara contro il Bologna:

Hai fatto solo due gol da quando sei al Milan, entrambi al Bologna.

“Sono contento di segnare e aiutare la squadra, è vero che non lo faccio spesso ma è bello fare gol. Era importante oggi. Siamo entrati male nel secondo tempo, poi abbiamo provato a giocare e va detto che con gli avversari in nove era più facile”.



Pesano le tante assenze?

“E’ vero che manca qualcuno, ma siamo tanti e dobbiamo provare a vincere sempre come abbiamo fatto stasera”.

Ti aspettavi il Milan al primo posto dopo nove giornate con otto vittorie e un pareggio?

“Siamo solo alla nona giornata, tra tre giorni si gioca ancora e dobbiamo recuperare. Certo, guardiamo anche le altre squadre, ma ora la testa è già alla prossima”.

Foto: Twitter personale Bennacer