Bennacer: “Quanti del Milan avrebbero giocato Real-City? Per me quasi tutti”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha così parlato del paragone tra il Milan dello Scudetto e l’attuale: “È un Milan diverso, ma penso, per me, anche più forte; abbiamo giocatori diversi con molta qualità, più esperienza, c’è uno spirito diverso. Sul campo ognuno muore per l’altro”.

Poi ha proseguito: “Chi di questo Milan avrebbe giocato in Real-City? Per me quasi tutta la squadra… Siamo forti, non vedo cosa poter togliere alla nostra squadra che venga da Real o City. Anche noi abbiamo giocatori molto forti. Anche Bennacer”.

Foto: Instagram Bennacer