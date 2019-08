Bennacer: “Per il mio arrivo al Milan è stata fondamentale la chiamata di Giampaolo”

Dopo una stagione molto positiva a Empoli, il 21enne Ismael Bennacer è diventato a inizio mese un nuovo giocatore del Milan. L’algerino ha parlato ora della sua estate, trascorsa tra la Coppa d’Africa e i contatti con il suo agente per conoscere le squadre a lui interessate. Queste le sue dichiarazioni a DAZN: “Non ho ancora del tutto realizzato quello che ho fatto con la Nazionale. Alla fine, ho giocato solo 7 partite per l’Algeria. Sono giovane e devo migliorare ma sono contento perché non capita tutti i giorni di poter essere il miglior giocatore della Coppa d’Africa. Il Milan mi ha cercato prima della Coppa. Io sono un tipo paziente, non amo prendere decisioni tempestive. Ho detto al mio procuratore di filtrare le offerte, di chiamarmi solo quando ci fossero state squadre con un interesse concreto. Lui mi ha detto: «Guarda che il Milan ti vuole più di tutti». Poi, per me, è stato importantissimo ricevere la chiamata di Giampaolo. Mi ha detto che gli piacciono i giocatori come me per il suo modo di giocare, mi ha detto che il mio ruolo è il più importante per lui. Questa, allora, sarà una grande sfida per me: e io amo le sfide. Mi ha detto anche che farò il regista, ma c’è concorrenza in quel ruolo. A me piace tanto il ruolo di regista. Ovvio, gioco anche da mezzala, ma il mio ruolo preferito in campo è quello di regista. Lo faccio da meno di un anno, è vero, per la prima volta ho giocato in quella posizione contro la Juventus, l’anno scorso. Però so che ho grandissimi margini di miglioramento. Quando sono sul campo ho fame. Voglio dare tutto per la mia squadra, sul campo i miei dieci compagni sono la mia famiglia, sono miei fratelli. E io per la mia famiglia potrei morire. Non abbiamo parlato di Paredes o Torreira, ma punto a fare anche meglio di loro…“.

Foto: twitter Milan