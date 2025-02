Conferme totali per Bennacer alll’Olympique Marsiglia, il centrocampista spinge per andare. Il Milan ha deciso di tornare su Warren Bondo, un vecchio obiettivo, che il Monza valuta 15 milioni. Possibile incontro nei prossimi minuti. La Fiorentina ha mollato Bondo da ore, come anticipato sta lavorando per chiudere Fagioli.

Foto: X Milan