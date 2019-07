Ismael Bennacer in pieno magic moment. Non solo la vittoria della Coppa d’Africa con la sua Algeria (battuto 1-0 il Senegal in finale), il centrocampista classe 1997 è stato infatti eletto come miglior giocatore del torneo. Un riconoscimento prestigioso che si aggiunge all’imminente trasferimento dall’Empoli al Milan.

Foto: profilo CAF ufficiale