Bennacer: “Infortunio alle spalle, ora sto bene. Scudetto? Dobbiamo crederci”

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha commentato il successo sul campo della Fiorentina e il calvario di questi mesi del suo infortunio.

Queste le parole del rossonero a Sky: “Quando non giochi da tre mesi è sempre difficile. È stato un infortunio che tornava spesso, ho avuto diverse ricadute, ma ora sto benissimo, ho recuperato bene finalmente. Scudetto? Ci crediamo, siamo secondi in classifica e dobbiamo provarci a tutti i costi: faremo di tutto per arrivare primi”.

Foto: Twitter personale