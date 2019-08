Bennacer: “Il mio ruolo è il playmaker, ma sono a disposizione di Giampaolo”

Giorno di presentazioni in casa Milan. A Milanello, Rafael Leao, Léo Duarte e Ismaël Bennacer si presentano alla stampa e ai tifosi rossoneri in conferenza stampa. Queste le parole di Bennacer: “Mi sento bene e sono contento perché abbiamo una squadra buona, e un centro sportivo bellissimo, si può fare il massimo qui. Il mio ruolo è playmaker davanti la difesa, ma sono a completa disposizione di Giampaolo, nel caso volesse inserirmi in un’altra posizione. Giampaolo mi ha chiesto di venire, è questo è già tanto per me. E’ la cosa più importante, voglio dare il massimo perché conosco le mie qualità. Quando il Milan mi ha chiamato non ho pensato troppo. Loro mi hanno chiamato e questa è la cosa più importante. Dopo la Coppa d’Africa ho più esperienza e sono ancora più convinto in me stesso. Voglio fare bene, ho preso più confidenza in me stesso ma qui è differente perché ci sono tanti grandi giocatori. Devo fare il massimo al Milan. Giampaolo mi ha chiesto di venire perché gli piace come gioco, vado bene per il suo sistema di gioco”.

Foto: Twitter Milan