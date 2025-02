Bennacer: “Il Marsiglia è stata una mia scelta. Non ho lasciato il Milan perché non mi volevano più”

Conferenza stampa di presentazione di Ismael Bennacer come nuovo calciatore del Marsiglia. L’ex Milan ha così parlato: “Come sto? Sto molto bene, a settembre ho avuto un infortunio piuttosto serio, sono tornato circa un mese e mezzo fa. Sono al 100%. Se sono disponibile per una partita è perché sono al 100%. Sono pronto a dare il massimo, che siano 10, 20 o 90 minuti”.

Sulla condizione: “Non ho ancora giocato 90 minuti, forse non li ho ancora nelle gambe, ma mi sento molto bene fisicamente. Ho giocato tre giorni fa (contro l’Inter nel derby finito 1-1, ndr), mi allenerò oggi, sarò in squadra domenica . Sono venuto qui per vincere e cercare di dare il massimo”.

Sul Milan: “Se sono qui, non è perché il Milan non mi voleva più o perché mi hanno consigliato di venire, anzi. Era un mio desiderio. Ho detto al mio agente che volevo venire all’OM e non in un altro club. Sono qui e oggi e sono molto felice”.

Foto: Instagram personale