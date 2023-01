Bennacer: “Il fallimento è difficile da accettare, ma state certi che non ci arrenderemo”

È un momento difficile in casa Milan, dopo la sconfitta per 3-0 in Supercoppa Italiana contro l’Inter, per i rossoneri è arrivata un’altra sconfitta, rotonda, per 4-0 all’Olimpico contro la Lazio. Ismael Bennacer, centrocampista tra i meno peggio della disfatta di ieri, ha affidato ai social un messaggio per i tifosi: “Il fallimento è difficile da accettare, ma prevale sempre la speranza. State certi che non ci arrenderemo. Lavoreremo per capire i nostri errori e darvi ciò che meritate. Grazie per il vostro sostegno constante, che è ancora più significativo in questi momenti difficili”.

Foto: Instagram Bennacer